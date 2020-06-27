بالصور.. السيطرة على حريق بقرية في الوادي الجديد دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

سيطرت قوات الشرطة والإطفاء بالداخلة، على حريق شب في حشائش مجهولة ويابسة بجزء من زمام قرية الموهوب، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وجاري تنفيذ عملية التبريد.

وقال محمد الفحام رئيس مدينة الداخلة، إنه فور الإبلاغ عن الحريق انتقلت قوات الشرطة والإطفاء والوحدة المحلية بالداخلة للموقع، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون أي خسائر، مطالبًا المواطنين من سكان الداخلة بتوخي الحذر من الحرائق والإبلاغ عن أية مواطن يشعل النيران.

جرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.