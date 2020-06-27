بدء الاختبارات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
بدأت الاختبارات العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية، "التجارية والزراعية والصناعية" في دمياط، ومن المقرر أن تنتهي في ٢٠ يوليو المقبل.
وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية تنطلق في ٢٥ يوليو، لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع زملائهم بشهادة الثانوية العامة في نفس الأيام.
وأضاف عثمان، أن الامتحانات تشمل كل ما جرى تدريسه للطلاب حتى موعد تعليق الدراسة في ١٥ مارس المنقضي، وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.
وأوضح "وكيل الوزارة"، أنه ُقيد بامتحانات الدبلومات الفنية نظامي "3 و 5" سنوات، هذا العام ١٠ آلاف و٣٧٦ طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن عدد اللجان التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات العملية ٢٦ لجنة من إجمالي ٣٤ لجنة للتعليم الفني، موزعة على الإدارات التعليمية العشر.
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