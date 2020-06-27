مليون جنيه مساعدات من مؤسستي "ساويرس" و" صناع الخير" للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية" في توزيع مساعدات مالية على 1098 من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الأقصر، بإجمالي 1.65 مليون جنيه، ضمن مبادرة "حماية".

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة انتهت من توزيع المرحلة الأولى من المساعدات بشكل كامل، بإجمالي 550 ألف جنيه، بواقع 500 جنيه شهريًا لعدد 1098 أسرة من محافظة الأقصر، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، كما سيجري استكمال توزيع المساعدات المالية على الأهالي بالمحافظة الشهر القادم ضمن بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس، لتقديم المساعدات المالية على الأسر الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا على مدار 3 أشهر.