التنمية المحلية: إجراءات القانونية تجاه المخالفين.. ولا تهاون في صحة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط منذ اليوم السبت لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وقال شعراوي، في بيان، السبت، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بتنفيذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات للمرور المفاجىء والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتاً إلي متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات لتنفيذ الاشتراطات الصادرة من الحكومة والسلطات المختصة والتأكد من تنفيذها.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك الضوابط من اليوم السبت وحتي إشعار آخر، علي أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً وألا تزيد نسبة الإشغال علي 25% من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة.

وشدد الوزير، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حسم وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وفي السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات الساحلية بضرورة إخطار مسئولي القرى والمنتجعات السياحية الموجودة بها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية والاحترازية الصادرة من الوزارة الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمقاهي ومحال الحلويات والمتواجدة داخل نطاقها وخاصة على الشواطئ وحمامات السباحة والتأكد من تمام الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً يوميا.

كما وجه شعراوي، بتشكيل لجان للمرور والتفتيش بصورة دورية (على مدار اليوم) للتأكد من تطبيق المنشآت المشار إليها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشترطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك الضوابط والاشتراطات.

وشدد الوزير، على ضرورة استمرار إجراءات المحافظات والوحدات المحلية بمنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم من فيروس كورونا المتسجد.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي أصدر كتاباً دورياً الأسبوع الماضي للمحافظات يتضمن عدداً من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية التشغيل والفتح للمنشآت.

وطالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، وتشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

Advertisements

وشدد شعراوي، على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وأكد شعراوي، استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير، بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، أشار شعراوي في الكتاب الدوري، إلى أنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، أشار شعراوي، إلي أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى.

وطالب الوزير، بضرورة توفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة، مشيراً إلي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة متر بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة التيك أواي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير، بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.