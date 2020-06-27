رغم تحديد مواعيد الغلق.. 7 أماكن تعمل 24 ساعة بداية من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

ونص القرار على السماح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء.

واستثنى القرار من حكم المادة السابقة ما يلي:

1- المخابز.

2- محال البقالة.

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3- بدالي التموين.

4- محال الخضراوات أو الفاكهة.

5- محال اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.

6- الصيدليات.

7- السوبرماركت خارج المراكز التجارية.

ويسمح باستقبال الجمهور في هذه الأماكن على مدار الـ24 ساعة.