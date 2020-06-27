حريق في مبني تاريخي بسبب جماهير ليفربول

ذكر موقع "ليفربول إيكو"، أن جماهير ليفربول، أشعلت الألعاب النارية خلال تواجدها في وسط المدينة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى التاريخي العريق "رويال ليفر".
وأضاف الموقع، أنه خلال احتفالجماهير "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي في وسط المدينة، اصطدمت ألعاب نارية بإحدى شرفات مبنى "رويال ليفر"، وهو ما أسفر عن اشتعال النيران في المبنى.
وأشار إلى أن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.
وانطلقت احتفالات عارمة في شوارع مدينة ليفربول منذ ليلة الخميس الماضي، بعد تأكد فوز "الريدز" مبكرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى منذ العام 1990.
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