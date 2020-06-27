رئيس الوزراء الإثيوبي: سنبدأ ملء سد النهضة في غضون الأسبوعين المقبلين

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن أديس أبابا ستبدأ ملء خزان سد النهضة في غضون أسبوعين، وهي المدة التي حددتها بلاده بالاتفاق مع مصر والسودان بالقمة الأفريقية المصغرة على التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين.

وأضاف آبي أحمد، في بيان صادر

عن مكتب رئيس الوزراء، أن القمة اتفقت كذلك على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولي قضية سد النهضة.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن القمة المصغرة كلفت أيضا الاتحاد الأفريقي بتقديم

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دعم فني للمفاوضات.

وأوضح أن إثيوبيا ستبدأ عملية ملء السد في غضون الأسبوعين وكذلك مواصلة أعمال البناء.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن اجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة "سد النهضة"، مع السودان ومصر "مثمر".

وقال آبي أحمد، في تغريدة على "تويتر"، أمس الجمعة "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية حول ملف "سد النهضة"، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".