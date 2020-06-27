إندونيسيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم السبت أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا بعدما رصدت 1385 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 52812. الحالات إلى 52812. وأضاف أن هناك 37 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2720. من ناحية أخرى قالت السلطات المحلية إن تسعة أشخاص كانوا على طائرة انطلقت من إندونيسيا إلى كمبوديا تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد الفحوص التي أجريت بعد نزول الطائرة. وهناك مواطن إندونيسي واحد بين التسعة، والباقون من كمبوديا.

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