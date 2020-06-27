رئيس فرنسا يقبل دعوة بوتين له لزيارة روسيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بقيامه بزيارة روسيا قريبا، ليستأنف "حوار الثقة" الذي بدأه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال الرئيس الفرنسي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "سأستأنف حوار الثقة الذي بدأ مع الرئيس بوتين في بريغانسون (المقر الرسمي الصيفي للرؤساء الفرنسيين)".

وأضاف "سنبحث معا قضايا الأمن في أوروبا، الصراعات الإقليمية، والمناخ، بما في ذلك ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي".

وأتم "نحن نمضي قدما وسأذهب إلى روسيا قريبا".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى أمس الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعاه خلالها إلى زيارة روسيا.

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو: "أريد أن أؤكد مرة أخرى دعوتي إلى رئيس فرنسا، دعوتي لكم عزيزي إيمانويل لزيارة روسيا".

وأكد بوتين أن توحيد الجهود في مكافحة التهديدات المشتركة مهم دائمًا، ويجب على روسيا وفرنسا العمل معًا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعرف موقف ماكرون تجاه تنظيم العمل المشترك في العديد من المجالات، مضيفا "سندعم بقوة اقتراحاتكم. أنا متأكد من أننا سنعمل اليوم بشكل مفيد".