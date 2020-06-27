ارتفاع الوفيات بكورونا في سوريا إلى 9 أشخاص

سجلت وزارة الصحة السورية وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات إلى 9 أشخاص، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قالت الوزارة إن رجلا سبعينيا توفى بالفيروس في مشفى حلب الجامعي وكانيعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر.
وأشارت الوزارة إلى أن "الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت حصر المخالطين للرجل وأخذ المسحات والإجراءات الاحترازية الصحيةاللازمة".
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة بالفيروس وقالت إنه "راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا".
وتشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس حتى الآن إلى إصابة 254 حالة شفيت منها 102 وتوفيت 9 حالات.
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