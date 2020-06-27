تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في السودان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
وبحسب أرقام وزارة الصحة ارتفعت حصيلة تفشي فيروس كورونا إلى 9257 إصابة، و572حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا.
وتعتبر العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 117 إصابة، و5 حالات وفاة.
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