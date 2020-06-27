أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وبحسب أرقام وزارة الصحة ارتفعت حصيلة تفشي فيروس كورونا إلى 9257 إصابة، و572 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا. حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا. وتعتبر العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 117 إصابة، و5 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في السودان خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.