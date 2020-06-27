كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تقترب من 2.5 مليون إصابة بكورونا.. وخبراء يحذرون هذه مجرد بداية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، يوجد في الولايات المتحدة الآن ما لا يقل عن 24467837 حالة إصابة بفيروسات تاجية و125.039 حالة وفاة.

وشهدت الدولة ارتفاع حالات الوفيات والأرقام بشكل كبير هذا الأسبوع، مما أدى إلى توقف خطط إعادة فتح البلاد وإعادة القيود في بعض الولايات.

يوم الجمعة، أبلغت الولايات المتحدة عن 45255 حالة جديدة و629 حالة وفاة. تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن، ويحذر خبراء الصحة من أن هذه ليست سوى بداية الوباء.

Advertisements

وهذه احدث بيانات سجلتها جامعة جونز هوبكنز:

جورجيا: 1،900 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 72،995 حالة و2،770 حالة وفاة)

تينيسي: 1،410 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 39،444 حالة و577 حالة وفاة)

يوتا: 676 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 20،050 حالة و166 حالة وفاة)

أيداهو: 283 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 4865 حالة و90 حالة وفاة)

فلوريدا: 8،938 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 122،960 حالة و3،366 حالة وفاة)

أركنساس: 678 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 18740 حالة و249 حالة وفاة)

وسجلت ولاية كارولينا الجنوبية ثاني أعلى قفزة ليوم واحد يوم الجمعة.

