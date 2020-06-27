كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها للشفافية الأوروبية بشأن قيود السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عدد من الدبلوماسيين لشبكة CNN، إن الاتحاد الأوروبي سيحظر المسافرين الأمريكيين مع بدء الاتحاد في فتح السفر الدولي بسبب مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة في الولايات المتحدة.

وردًا على ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN: "نحن نقدر الشفافية والجهود المتضافرة لشركائنا وحلفائنا الأوروبيين لمكافحة هذا الوباء، ونحن ملتزمون بالتنسيق معهم، ونتطلع إلى إعادة فتح اقتصاداتنا وتخفيف القيود. "

كما نقل المسؤول عن وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تعمل مع "أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي المناسبين لتحديد كيف يمكننا إعادة فتح السفر الدولي بأمان".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "علينا أن نتأكد من أن لدينا كل العناصر اللازمة لإعادة فتح السفر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. أنا واثق من أنه في الأسابيع القادمة سنكتشف أن ذلك ليس فقط بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن بين الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم أيضًا".

