“حصيلة كورونا.. جهة العيون تسجل أكبر حصيلة تليها أقاليم الشمال وجهة “الدار البيضاء سطات

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 221 حالة إضافية، بعدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة بجهة العيون الساقية الحمراء والتي تأكدت بها 62 حالة جديدة، تليها جهة الدار البيضاء سطات وسجلت 55 حالة جديدة، وكذلك الشأن بالنسبة لطنجة تطوان الحسيمة وسجلت 53 حالة جديدة.

كما سجلت 22 حالة بجهة مراكش آسفي، و23 بجهة فاس مكناس، فيما سجلت الرباط سلا القنيطرة 5 حالات جديدة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 11854 حالة، تتوزع كالتالي: الدارالبيضاء – سطات 3320 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 1922 ، طنجة – تطوان – الحسيمة 2079 حالة، مراكش – أسفي 1884 حالة، فاس – مكناس 1196 حالة، درعة – تافيلالت 586 حالة، العيون – الساقية الحمراء 347 حالة، بني ملال – خنيفرة 148 حالة، الشرق 202، سوس – ماسة 90، كلميم – واد نون 70 ، ثم الداخلة وادي الذهب 9 حالات.