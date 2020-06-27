فرنسا تفرغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت فرنسا، يوم أمس الجمعة، إنها ستقوم بتفريغ تسجيلات الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطها صاروخ إيراني في كانون الثاني/ يناير، مما يخفف أزمة بشأن البلد الذي ينبغي له أداء هذه المهمة.

وقالت الهيئة الفرنسية الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران "بي.إي.أيه" إنها ستقوم بذلك بطلب من طهران التي تظل مسؤولة بمقتضى القواعد الدولية عن إجراء تحقيق رسمي في الحادث بعد اعترافها بأن قواتها أسقطت الطائرة بوينغ 737.

وأسقط صاروخ إيراني أرض/جو طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير كانون الثاني مما أودى بحياة 176 شخصا فيما وصفته طهران بأنه "خطأ مأساوي" في وقت كان التوتر فيه شديدا مع الولايات المتحدة.

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قالت "بي.إي.أيه" إن العمل في إصلاح وتفريغ مسجل محادثات قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة سيبدأ يوم 20 تموز/ يوليو. وقالت سلطات الطيران في كندا التي أودى الحادث بحياة 57 من مواطنيها إنها سترسل فريقا إلى باريس للمشاركة.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل إن الهيئة "لا تزال تشارك في التحقيق بصفتها البلد المنتج (للطائرة) من خلال ممثلنا الأميركي المعتمد" لكنه لم يوضح ما إذا كان مسؤولون سيسافرون إلى فرنسا.

وقال مسؤول كندي إن إيران تريد من كندا إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2012 لكن طهران لم تجعل هذا شرطا مسبقا لإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا.