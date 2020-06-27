إرجاء بدء عرض فيلم "تينيت" جراء تردي الأوضاع الصحية الأميركيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أرجئ بدء عرض فيلم "تينيت"، من إخراج كريستوفر نولان، الذي كان مرتقبا لتسريع عودة النشاط إلى دور السينما الأميركية بعد الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا المستجد، من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس.

وقد عادت الصالات لفتح أبوابها في عدة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة إلا أن هذه الأوساط كانت تعول على هذا الإنتاج الضخم لجذب الجمهور المتردد في العودة إلى القاعات مع غياب أي لقاح أو علاج لمرض كوفيد-19.

وبعد تأجيل أول من 17 إلى 31 تموز/يوليو، أعلنت استوديوهات "وارنر براذرز" ان الموعد المقرر لبدء عرض الفيلم بات في 12 آب/أغسطس.

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وينوي الاستوديو، وهو فرع من مجموعة الاتصالات "ايه تي اند تي"، بدء عرض الفيلم "عندما ترى شبكات دور السينما والسلطات الصحية أن الوقت مناسب"، على ما قالت ناطقة باسم "وارنر براذرز" في تصريح أرسلته لوكالة "فرانس برس." وأوضحت "في هذه الظروف علينا أن نتحلى بالمرونة".

وقررت الشركة بدء عرض الفيلم الأربعاء في حين أن الأفلام تخرج إلى الصالات عادة في الولايات المتحدة أيام الجمعة "للسماح للجمهور بمشاهدة الفيلم على كيفه" على ما أكدت الناطقة. وأضافت أن الفيلم سيبقى في الصالات فترة أطول من المعتاد "في إطار استراتيجية مختلفة جدا".

وبلغت ميزانية "تينيت" 205 ملايين دولار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة. وهو من بطولة جون ديفيد واشنطن، نجل الممثل الشهير دنزل واشنطن.