المغرب يسجل221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11854 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 218 حالة.

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كما لفتت إلى شفاء 44 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8700، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 615525 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.