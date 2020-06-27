مقتل 4 من طالبان واعتقال 3 في اشتباك شمال أفغانستان

السبت 27 يونيو 2020

أعلنت قوات الأمن الأفغانية، السبت، مقتل 4 مسلحين من حركة طالبان، في اشتباكات بإقليم جوزجان شمال أفغانستان.



وأشارت إلى اعتقال 3 من مسلحي الحركة في الاشتباكات ذاتها، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن اشتباكا وقع بين قوات الأمن ومسلحي طالبان بقرية "شوبلي تابا" بمنطقة "خاماب بالإقليم الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن صادرت أيضا بعض الأسلحة والذخائر في أعقاب الاشتباك، فيما لم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في وقت سابق السبت، مقتل 9 عناصر من حركة طالبان في اشتباك مع قوات الأمن بالعاصمة كابول.

وتكثف طالبان من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن، في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لبدء مفاوضات تأخرت كثيرا، حيث قال الرئيس أشرف غني، في خطاب أمام الحكومة، الأسبوع الماضي، إن العنف الذي تمارسه طالبان "يتناقض مع الالتزام بتحقيق السلام".

وكان غني تعهد بإتمام عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام مع المسلحين لطي عقدين من النزاع.

وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين طالبان وواشنطن في فبراير/ شباط.

ويمهّد الاتفاق بين واشنطن وطالبان لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 وبدء محادثات السلام الأفغانية أيضًا.