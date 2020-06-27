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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: تركيا تعول على محاولة إستنساخ التجربة التركية في ليبيا عبر خلق دمية في اليمن والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن "تركيا تعول على محاولة إستنساخ التجربة التركية في ليبيا عبر خلق دمية في اليمن تكون تابعة لها وذلك على غرار الدمية الليبية فايز السراج لخلق شرعية لإيجاد موطئ قدم لوجودها داخل الأراضي اليمنية".
وأضاف الزعتر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن" محاولات تركيا لخلق وجود لها داخل الأراضي اليمنية تهدف لإنقاذ الميليشيات الإيرانية التي تعيش حالة من الإنهاك النفسي والعسكري وهو جزء من التحالف التركي - الإيراني القائم على تقاسم الأدوار لإستمرارية إغراق المنطقة في دوامة الفوضى".
ومضى "في ظل حالة التغيير التي تشهدها السودان والتي أدخلت مخطط تركيا بالسيطرة على جزيرة سواكن على كف عفريت ، تحاول تركيا ان تضمن لها وجود في اليمن الذي يعد البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر ويتحكم بالممر الذي يصله بالمحيط الهندي".
وبين أن" سقوط أردوغان أصبحت مسألة وقت هذه قناعة وصل لها الكثير من الأطراف داخل تركيا ، وبدأوا يقفزون من قارب العدالة والتنمية الذي سيغرق ولعل تصريحات صديق أردوغان احمد داوود اوغلوا التي تهاجم أردوغان خير دليل"
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