شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (36953) و(159) وفاة وتماثل (20363) للشفاء.

Advertisements وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت (2508) والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113) وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

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