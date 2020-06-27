شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مريس بالضالع والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 استشهد طفلان جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مريس بمحافظة الضالع.

Advertisements ووفقا لمصادر محلية، فإنه إستمرارا في ارتكاب جرائمها بحق الطفولة، انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية نتج عنها استشهاد طفلين من ابناء قرية يعيس شمال مريس ". وطبقا للمصادر، فإن الطفلين هما: مجدي مسعد عبد القوي اليعيسي 7 سنوات، الطفلة بشريه صالح عبد الرحيم اليعيسي 15 عاما

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