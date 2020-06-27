شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهند تسجل 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 مساءً, 27 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 384 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الاجمالية ارتفعت بذلك إلى 15685 حالة وفاة، و 508953 إصابة.

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