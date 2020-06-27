شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : لا نستبعد إعادة الإغلاق إذا تضاعف الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه لا يستبعد الاضطرار إلى إغلاق بعض الحدود في أوروبا حال حدوث ارتفاع كبير مجددا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا في المقابل ضرورة عدم حدوث ذلك بدون تنسيق داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال ماس: "ليس من المستبعد الاضطرار إلى إغلاق الحدود مجددا، إذا ارتفع انتشار العدوى بوضوح في منطقة محددة داخل الاتحاد الأوروبي عن منطقة أخرى"، مضيفا أنه يجب تنسيق ذلك على المستوى الأوروبي.

وفي بداية الجائحة، أغلقت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، الحدود بقرارات منفردة. والآن أصبحت كافة حدود الاتحاد الأوروبي تقريبا، وأيضا منطقة التنقل الحر (شنجن) مفتوحة، دون ضوابط رقابية، باستثناء النرويج وفنلندا، حيث تعتزم الدولتان فتح حدودهما في منتصف تموز/يوليو المقبل.

وقال ماس: " خلال هذه الأزمة، تعلمت أوروبا الكثير عن قصورنا ونقاط قوتنا أيضا... قمنا بتحسين التنسيق وقدمنا المساعدة لبعضنا بعضا على نحو متضامن بسرعة وبوتيرة لم يحدثا من قبل".