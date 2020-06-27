شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 36953 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 159 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 20363 حالة للشفاء حتى الأن.

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