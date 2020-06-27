شكرا لقرائتكم خبر عن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1862. وأوضحت وزير الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، أن من بين الاصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة.

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