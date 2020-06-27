بالصور.. الرد السريع تنفذ الصدمة

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، السبت، عن تنفيذ عمليات الصدمة ضد مهربي سعات الانترنت.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة نفذت قيادة فرقة الرد السريع تنفذ عمليات الصدمة مع وزارة الاتصالات ضد مهربي سعات الانترنت في محافظات ديالى ونينوى والسليمانية".

واضافت انه "تم مصادرة العديد من الاجهزة والابراج".

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