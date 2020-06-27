حقوق الإنسان: الاعتداء على الأطباء انتهاك لحقوق الموظف وتجاوز على هيبة الدولة

استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "الاعتداء السافر" على إحدى الطبيبات من قبل ذوي أحد المرضى الراقدين في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.



ودعت المفوضية وزارة الداخلية والحكومة المحلية في محافظة ذي قار، إلى "توفير الحماية للكوادر الطبية والصحية، وضبط وتشديد الإجراءات الأمنية على المستشفيات ليتسنى للمنتسبين أداء عملهم بأمان دون عراقيل أو فوضى قد يدفع الجميع ثمنها في هذه الظروف الحرجة"، كذلك دعت الجهات المعنية في وزارة الصحة إلى "إعادة انصاف الطبيبة التي تعرضت للاعتداء وفق القانون من خلال الجهات القضائية". وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "إذ تبدي أسفها لهذا التصرف والتجاوز على حقوق الموظف اثناء تأديته لواجبه وهيبة الدولة، فإنها تعده انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان ضد شريحة قدمت تضحيات جليلة في معركة مكافحة وباء كورونا من أجل إنقاذ المرضى بأقل الإمكانيات والتجهيزات الطبية".ودعت المفوضية وزارة الداخلية والحكومة المحلية في محافظة ذي قار، إلى "توفير الحماية للكوادر الطبية والصحية، وضبط وتشديد الإجراءات الأمنية على المستشفيات ليتسنى للمنتسبين أداء عملهم بأمان دون عراقيل أو فوضى قد يدفع الجميع ثمنها في هذه الظروف الحرجة"، كذلك دعت الجهات المعنية في وزارة الصحة إلى "إعادة انصاف الطبيبة التي تعرضت للاعتداء وفق القانون من خلال الجهات القضائية". وختمت المفوضية بيانها بالقول "نهيب بأبناء شعبنا إلى التحلي بالصبر والتكاتف والتآزر لمواجهة هذه الجائحة، وتشجيع المبادرات والتعاون وأتباع التعليمات الصحية والأمنية بما يسهم في حمايتهم وسلامتهم من خطر هذا الفايروس".

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