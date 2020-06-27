أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، دعمه للكوادر الطبية في "المعركة القاسية" ضد وباء كورونا، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى تأمين جميع مستلزمات تلك "المعركة" ومعاملة ضحايا الفايروس من الكادر الطبي معاملة "الشهداء" في الامتيازات والحقوق.
وأضاف العامري مخاطباً الكوادر الطبية، "نحن معكم في هذه المعركة القاسية لم ولن نتخلى عنكم أبداً كما لم تتخلوا عنا ونحن في معركة الذود عن الكرامة صوناً للعرض ودفاعا عن الوطن والمقدسات، سنقف معكم كما وقفتم معنا نشد من عضدكم وندعوا لكم أن يحميكم الله من هذا الوباء".
وتابع، "أملنا من الجميع الوقوف مع وزارة الصحة والكادر الطبي بالدعم والتسديد والمؤازرة فالمعركة مع الوباء كبيرة وقاسية بل هي أشد من المعركة ضد الإرهاب الداعشي وعلى الحكومة تأمين كافة مستلزمات هذه المعركة وإعطائها الأولوية رغم الأزمة المالية، فلا أولوية تتقدم على أولوية إنقاذ حياة المواطن العراقي".
ودعا رئيس تحالف الفتح الحكومة ومجلس النواب إلى "اعتبار ضحايا هذا الوباء من الكادر الطبي (أطباء وممرضين ومستخدمين) شهداء ويعاملون معاملة الشهداء في الامتيازات والحقوق".
كانت هذه تفاصيل خبر العامري يدعو لتأمين مستلزمات 'المعركة' ضد كورونا واعتبار ضحايا الكادر الطبي 'شهداء' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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