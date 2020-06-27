كشف مصدر طبي، السبت، عن تسجيل 157 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ذي قار سجلت اليوم 157 اصابة جديدة بكورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة". واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي"، مشيرا الى "شفاء ٨٥ حالة من الفايروس وتسجيل 19 وفاة".

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