في ذكرى انقلاب حمد.. سجل الغدر القطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدّد العهد بالوفاء وخاطب والده بالأمير المُفدَّى، ودّعه لاحقاً وهو متجه إلى قضاء عطلته الصيفية في سويسرا. بذكرى انقلابه على والده.. قطريون يوثقون جرائم حمد بن خليفة ترجم الوفاء والقسم الذي أطلقه كما أراد وخطط، تلويحة لأمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آنذاك وسط حشود من الحاشية وكبار المسؤولين سُجّلتْ معها آخر لحظاته كحاكم للبلاد. حمد بن خليفة.. أمير الانقلابات وقائد قطر إلى الهاوية اليوم وبعد مرور ربع قرن على هذه الواقعة أطلق مغردون قطريون وعرب حملة إلكترونية لإحياء ذكرى الانقلاب بنشر السجل الأسود لحمد وتوثيق جرائمه.

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