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دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إضافية إلى إيران لدعمها في مواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إضافية إلى إيران لدعمها في مواجهة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 16 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء (كوفيد-19).

 

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وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها دولة الإمارات إلى إيران منذ مارس الماضي، ففي 16 مارس أرسلت الدولة طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من مارس تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

 

وقال سيف الزعابي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إن جهود دولة الإمارات في تسيير عدد من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في إيران تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة ومساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى".

 

وأضاف: "تأمل دولة الإمارات أن تسهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في إيران وتوفير المزيد من الحماية والوقاية لها".

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