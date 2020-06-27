شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت اليوم السبت أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا بعدما رصدت 1385 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 52812.



Advertisements

وأضاف أن هناك 37 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2720.

من ناحية أخرى قالت السلطات المحلية إن تسعة أشخاص كانوا على طائرة انطلقت من إندونيسيا إلى كمبوديا تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد الفحوص التي أجريت بعد نزول الطائرة.

وهناك مواطن إندونيسي واحد بين التسعة، والباقون من كمبوديا.