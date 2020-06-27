بالصور- أصحاب المقاهي في الأقصر: "مكانش عندنا دخل".. والزبائن: "النهاردة عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

بعد أن انتهى علاء برعي مشرف أحد المقاهي المواجهة لمعبد الأقصر من تعقيم المقهى ووضع الكراسي في أماكنها، استقبل أول "زبون" وأخبره بتعليمات الجلوس في المكان تنفيذًا لقرارات الحكومة.

"احنا حريصين على الحفاظ على أنفسنا والزبائن، ليس فقط تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء ولكن من أجل صحتنا، فالأمر لا يقبل التهاون".. هكذا علق "علاء" على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ويضيف مشرف المقهى: "وضعنا الترابيزات على مسافات متباعدة ولم نسمح بجلوس أكثر من شخصين على الترابيزة ونعقم الترابيزات بعد خروج كل زبون".

محمود التومي – صاحب المقهى- يقول: "في الساعات الأولى لفتح المقاهي كان إقبال الزبائن ضعيفًا ونتمنى أن يزيد الإقبال خلال الساعات القادمة".

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يضيف التومي: "الشيشة هي أحد أهم وسائل جذب الزبائن للمقهى فطالما استمر حظر الشيشة سيظل الإقبال ضعيف ده غير إنه مفيش سياح الأيام دي، ولكن الحمد لله على أي حال احنا كنا فين وبقينا فين أحسن من قعدة البيت.. واحدة واحدة إن شاء الله وكل حاجة هترجع زي الأول".

وعن الخسائر، قال "التومي": الشهور الماضية لحقت بالمقهى خسائر كبيرة وبقيت أنا و6 عمال بلا مصدر للدخل، ونتمنى ربنا يعوضنا خير عن الفترة اللي فاتت".

بينما جلس وائل رسمي مرشد سياحي على ترابيزة بمفرده منذ الساعة الثامنة صباحًا، معربًا عن سعادته بعودة الحياة لطبيعتها، بعد أسابيع الحجر الطويلة".

"بقالي ٩٩ يوم مطلعتش من البيت، ولما عرفت إن القهاوي هتفتح حسيت ان روحي ردت في تاني، وإن أيام الملل خلصت، وصحيت بدري وجيت على القهوة وكنت أول زبون".

"النهاردة عيد ويوم مستنيه من فترة كبيرة، ومن امبارح وانا بستعد للقهوة، اشتريت الكمامة والكحول وجيت قعدت لوحدي عشان القهوة كانت وحشاني قوي".