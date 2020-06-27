محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
وقامت وزارة الصحة التونسية بوضع تصنيف لدول العالم، حيث سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا المستجد.
والتزام القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية بإجراء تحليل مخبري (RT-PCR) قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في النزل.
أما التونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالنزل وأسبوع آخر بمنازلهم.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، انعقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا.
وخصصت الجلسة لإحكام الخطة التنسيقية التي تم إقرارها لحسن الإلتزام وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية من قبل الوافدين على تونس من المواطنين المقيمين بالخارج والزائرين الأجانب عند فتح الحدود المقرر اليوم السبت 27 يونيو.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة "World Travel and Tourism Council"، صنف تونس بلدا آمنا.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.