275 للبتروكيماويات.. محافظ السويس يعتمد تنسيق التعليم الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام صالح:

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم السبت، تنسيق القبول بمدارس التعليم "الثانوي العام والخاص، والصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي" للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية.

ووافق اللواء صقر على تحديد مجموع 250 درجة كحد أدنى لتنسيق مجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للمدارس الحكومية، و 220 درجة للتعليم الثانوي الخاص، على أن يجري التقديم على رابط التنسيق http://tansik.edusuez.com اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.

واعتمد المحافظ الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، وعلى رأسها القبول بأقسام المدرسة المتقدمة الصناعية المشتركة، والتي تساهم كل عام في قائمة أوائل الجمهورية، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بقسم البتروكيماويات بالمدرسة 275 درجة، و272.5 درجة لقسم الشعبة الكهربائية بالمدرسة، مع قبول 35 طالبة فقط بالقسم طبقًا للمجموع الأعلى، و 260 درجة لشعبة السيارات بذات المدرسة.

أما المدرسة التجارية المتقدمة فوافق "صقر" على تحديد مجموع 250 درجة كحد أدني للقبول، و 230 درجة للقبول بالمدرسة المتقدمة الفندقية، على أن يقبل الطلاب بها عن طريق المقابلة الشخصية.

بينما حدد تعليم السويس 255 درجة للقبول بقسم الطاقة المتجددة بمدرسة الصناعات البحرية العسكرية بنون، على أن يجري اختيار ٤٠ طالبًا فقط بناء على المجموع الأعلى للمتقدمين، و 250 درجة كحد أدنى لشعبة اللوجستيات و220 درجة لباقي الشعب العامة بالمدرسة.

وبالنسبة لمدرسة عقبة بن نافع الصناعية بنين فيقبل الطلاب بمجموع 215 درجة بقسم الإلكترونيات والحاسبات و 210 درجة بقسم الأجهزة الدقيقة والتحكم الآلي.

أما التعليم الصناعى نظام 3 سنوات "العام" فيقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 192.5 درجة والتعليم الفني المهني 185 درجة، وقبول الطلاب بالتعليم التجاري نظام 3 سنوات بحد أدنى ١٦٧ درجة، أما التعليم الزراعي فيقبل الطلاب بمجموع 140 درجة.