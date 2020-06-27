بالصور.. مقاهي كفرالشيخ بلا زبائن في أول أيام العودة للعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فتح المقاهي أمام الزبائن، في أول يوم عمل بعد فترة إغلاق دامت أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

بدأ أصحاب المقاهي عملهم بالتطهير والتعقيم، وحرص العاملين على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتوفير المعدات الخاصة بالمشروبات ذات الاستعمال الواحد.