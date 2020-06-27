محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فتح المقاهي أمام الزبائن، في أول يوم عمل بعد فترة إغلاق دامت أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
بدأ أصحاب المقاهي عملهم بالتطهير والتعقيم، وحرص العاملين على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتوفير المعدات الخاصة بالمشروبات ذات الاستعمال الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مقاهي كفرالشيخ بلا زبائن في أول أيام العودة للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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