بالطاقة الشمسية.. السعودية ستحصل على 50% من حاجتها للكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة تسعى لإنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستعلن قريبا عن مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، بأقل تكلفة لكل كيلوواط.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر"لا

تنسوا كوكبنا"، الذي ناقش الاستدامة البيئية ونظمته مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا على رغبة المملكة في التوسع في استخدام طاقة الرياح أيضا.

وأشار وزير الطاقة إلى أن العمل جار حاليا على تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الواط، والدخول في هذا المجال بتنافسية عالمية عالية.

وأضاف أن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج، بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 30% عبر الطاقة المتجددة.