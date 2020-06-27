عاصفة رملية ضخمة تجتاح المكسيك والولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة رملية ضخمة المكسيك والولايات المتحدة، مما اضطر السلطات المحلية إلى إبلاغ المقيمين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج دون الحاجة ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وغطت سحابة ضخمة من الغبار من الصحراء أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، وعبرت المحيط الأطلسي ووصلت إلى القارة الأمريكية، واجتاحتالمكسيك. في بضع دقائق، اختبأت الشمس على الساحل، وتحولت السماء إلى اللون البني الداكن.
ثم ضربت العاصفة مناطق سكنية. أصبحت الرؤية فيها بسرعة صفر تقريبًا، ولا يمكن التنفس إلا من خلال معدات الحماية. وأوصتالسلطات المحلية المقيمين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج دون الحاجة وأن الأشخاص المصابون بعدوى فيروس كورونا معرضون لخطر خاص.
كما تضررت عدة ولايات في الولايات المتحدة حيث كان الطقس في حالة سيئة في نورث كارولينا وفلوريدا وتكساس، وفي الوقت نفسه، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه بسبب العاصفة في هذه المناطق، يزيد خطر الأعاصير والعواصف.
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