وزير الري الإثيوبي يعلن عن اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

صرح سيليشي بيكيلي، وزير المياه الإثيوبي ،اليوم السبت، بأن اتفاقًا بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص بملء سد النهضة سيكون في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر"تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بنتائج الاجتماع، مع زعيمي مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، واصفا المحادثات بالمثمرة.
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