188 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا ،اليوم السبت، تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 176 في اليوم السابق، مع زيادة قي عدد المصابين إلى ـ6852 مقابل 6800 في إحصائيةيوم الجمعة، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات 627646 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا،فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 8986، بينما ارتفع مجموع المتعافين من المرض إلى 393352 بعد تسجيل 9200 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.
وذكر المركز أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض الفيروس.
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