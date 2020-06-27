القوات الإسرائيلية تطلق النارعلى فلسطيني بزعم حيازته سكينا

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا قرب القدس، اليوم السبت، قبل أن تعتقله بزعم حيازته سكينا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقد تضاربت المعلومات في وسائل الإعلام الإسرائيلية

حول تنفيذ عملية طعن، ففي حين ذكرت "القناة 13" أن الطعن أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الشاب لم ينفذ العملية وأنه "كان ينوي تنفيذها"، و أصيب اثنان من حرس الحدود بشكل طفيف، أثناء محاولتهما السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان فإن إصابات عنصري حرس الحدود ناتجة عن كدمات، لا عن طعن، فيما لم يعرف بعد حجم إصابة الشاب.