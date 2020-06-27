وفد ليبي برئاسة عقيلة صالح يزور روسيا خلال أيام

أعلن أحميدة حومة، نائب رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، عن تلقيه دعوة من روسيا من أجل ترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن نائب مجلسالنواب الليبي، أنه ستجري خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا، أبرزها "إعلان القاهرة"، ومخرجات مؤتمر برلين.
وأوضح حومة: "هناك ترتيب في بداية يوليو المقبل لزيارة للمستشار عقيلة صالح، رئيسمجلس النواب، إلى دولة روسيا للتحدث عن العديد من القضايا، على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، أو بما معناه دعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه".
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