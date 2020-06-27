تونس تفتح حدودها بعد إغلاق دام 3 أشهر

فتحت تونس اليوم السبت حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقامت وزارة الصحة التونسية بوضع تصنيف لدول العالم، حيث سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل

تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا.

والتزام القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية

بإجراء تحليل مخبري (RT-PCR) قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في النزل.

أما التونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالنزل وأسبوع آخر بمنازلهم.