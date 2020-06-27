كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات طبية لأكثر من 68 دولة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كسفت دولة الإمارات، أنها قدمت أكثر من 980 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة حول العالم، لمساعدتها في احتواء ومواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك منذ بدء انتشار الجائحة.

وقالت دولة الإمارات، إن المساعدات الطبية استفاد منها نحو 980 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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وكانت دولة الإمارات، أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد الظاهري، قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق: يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية الإضافية اليوم استمراراً للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان في كافة المجالات، للمساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم».