كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تونس تعلن فتح حدودها الخارجية بعد إغلاق دام 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات التونسية، اليوم السبت، فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

ووضعت وزارة الصحة التونسية، تصنيف لدول العالم، حيث سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا.

وألزمت السلطات التونسية، القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية بإجراء تحليل مخبري (RT-PCR) قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في النزل.

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أما التونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالنزل وأسبوع آخر بمنازلهم.

وقد انعقدت، في وقت سابق جلسة عمل بإشراف وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا.

وكانت الجلسة، خصصت لإحكام الخطة التنسيقية التي تم إقرارها لحسن الإلتزام وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية من قبل الوافدين على تونس من المواطنين المقيمين بالخارج والزائرين الأجانب عند فتح الحدود المقرر اليوم السبت 27 يونيو.

والجدير بالذكر، أن المجلس العالمي للسفر والسياحة "World Travel and Tourism Council"، صنف تونس بلدا آمنا.