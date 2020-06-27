كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن رفع الحجر الصحي عن الوافدين من بعض الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات البريطانية، اليوم السبت، إعفاء الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها سترفع أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وأعلنت الحكومة، أنها ستسهل الإجراءات على البريطانيين الراغبين في السفر إلى الخارج لقضاء العطلات. ويأتي ذلك في ظل بحث الحكومة عن السبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية: "نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم...لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر".

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،675 مليون إصابة، بينهم أكثر من 458 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،574 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.