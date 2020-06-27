أمريكا تسجل أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا بـ24 ألف إصابة خلال 24 ساعة

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، أكثر من 42 ألف إصابة وهو رقم قياسي غير مسبوق في حصيلة الإصابات اليومية.

جاء ذلك بحسب أحدث بيانات صادرة، مساء الجمعة، عن موقع “وورلدميتر” المعني برصد ضحايا الفيروس حول العالم.

وأوضحت البيانات أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة بلغ 42 ألفًا و370 في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر.

وجاء هذا الارتفاع في الإصابات بعد تسجيل الولايات الجنوبية والغربية في البلاد، زيادت كبيرة في الإصابات بشكل غير مسبوق.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، إن أمام إدارته بقي عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.

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وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسيبي.

جاء ذلك بعد تسجيل تراجع نسبي لمؤشرات زيادة المصابين والمتوفين، الأمر الذي اعتبرت السلطات أنه يسمح ببدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بنحو 2.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بأكثر من 127 ألف شخص.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى فجر السبت، 9 ملايين و884 ألفا، توفي منهم أكثر من 495 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و344 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر”. –