وصول 917 عالقا بالخارج إلى مطار مراكش قادمون من 5 دول أوروبية وإفريقية

وصل، أمس الجمعة، إلى مطار مراكش المنارة الدولي، ما مجموعه 917 مغربيا من مختلف الأعمار، على متن ست رحلات جوية نظمت في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج عقب إغلاق الحدود الجوية والأرضية والبحرية بسبب جائحة (كوفيد-19).

وهكذا، حطت ست طائرات للخطوط الملكية المغربية، كانت تقل بين 147 و160 راكبا على متن كل واحد منها، تباعا بمطار المدينة الحمراء، قادمة من بريطانيا (رحلة جوية واحدة) وفرنسا (ثلاث رحلات جوية) وهولندا (رحلة جوية واحدة) والكوت ديفوار والسنغال (رحلة واحدة). وجرت عملية العودة في احترام تام للتدابير الاحترازية المعتمدة والبرتوكول الصحي المعمول به، وذلك تحت إشراف مجموع المصالح المعنية.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قد أعلن عن إطلاق عملية لإعادة المغاربة العالقين بالخارج، طبقا لاستراتيجية شاملة وضعها المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. يذكر أنه تمت برمجة 30 رحلة جوية ما بين 21 و27 يونيو الجاري، لإعادة 4644 مغربيا عالقا في 17 بلدا، بسبب فيروس كورونا.