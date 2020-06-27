طقس السبت.. طقس حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد، وحار نسبيا بالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، مصحوبة بكتل ضبابية محلية بسواحل المحيط الأطلسي. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ستعطي زخات مطرية رعدية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، معتدلة جنوبية-غربية بالجنوب الشرقي ، بينما ستهب من القطاع الشمالي بالشمال ومتقلبة الاتجاه فيما تبقى من المناطق الأخرى.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و44 درجة بالجنوب الشرقي و الأقاليم الجنوبية ، وما بين 34 و38 درجة بكل من الريف، المنطقة الشرقية، منطقة سوس ، داخل الغرب، والمناطق المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 25 و32 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف ، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بباقي السواحل.