من لالة ميمونة.. أمزازي: الإجراءات الصحية تم احترامها بالكامل داخل مراكز الامتحانات

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي ، أمس الجمعة ، أن الإجراءات الصحية الموضوعة داخل مراكز الامتحانات تم احترامها بالكامل، وذلك على بعد أسبوع من انطلاق الدورة العادية من الامتحان الوطني الموحد للباكلوريا.

وأشاد أمزازي خلال زيارة ميدانية قادته لمراكز امتحانات، بأقاليم سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب وسيدي قاسم، وكذا جماعتي مشرع بلقصيري وللاميمونة، بالتدابير الموضوعة داخل مراكز الامتحانات، بما فيها معدات التعقيم والأقنعة الواقية التي وضعت رهن إشارة المترشحين والطاقم البيداغوجي والتنظيمي.

وأبرز في تصريح للصحافة، الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الاطراف المتدخلة من أجل ضمان السير الجيد لهذه الامتحانات، خاصة منهم مدراء المراكز ومسؤولو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات، الذين سهروا على احترام التدابير وتعزيز السلامة الصحية للمترشحين.

وتابع أمزازي أنها مناسبة “للتعبير عن الشكر لكافة الفاعلين وتشجيعهم”، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا “بمناسبة لطمأنة التلاميذ وأولياء أمورهم بخصوص السلامة التي تعززت داخل مراكز الامتحان، والإعراب لهم عن التمنيات بالتوفيق في هذه المحطة المهمة من حياتهم”.

ويصل عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2020 بجهة الرباط سلا القنيطرة، ، إلى 62 ألف و112 تلميذا، منهم 18 ألف و509 من الأحرار. ويبلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي 36 ألف و424، والعدد بالنسبة للتعليم الخصوصي 7179 مترشحا ومترشحة.